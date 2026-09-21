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Как ИИ чуть не спровоцировал военный конфликт: американские военные готовились атаковать китайское судно из-за ошибки искусственного интеллекта

Возможно, вы думаете, что искусственный интеллект — это просто помощник в офисе или виртуальный ассистент, но на самом деле он уже давно проник в самые критические сферы нашей жизни, включая военную разведку.

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