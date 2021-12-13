Для прохождения Alan Wake 2 необязательно быть в курсе прошлых игр

Геймдизайнер Сэм Лэйк после анонса Alan Wake 2 дал небольшое интервью журналистом IGN, в котором поделился важными техническими деталями и сказал, что решение сделать анонс сейчас было принято из-за подходящего момента с учетом глобальной ситуации.
Геймдизайнер Сэм Лэйк после анонса Alan Wake 2 дал небольшое интервью журналистом IGN, в котором поделился важными техническими деталями и сказал, что решение сделать анонс сейчас было принято из-за подходящего момента с учетом глобальной ситуации.
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