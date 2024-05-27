Суд обязал мэрию Хабаровска взяться за братскую могилу

В Хабаровске суд удовлетворил иск региональной прокуратуры. В результате проверки выяснилось, что братская могила бойцов коммунистического отряда, погибших у села Казакевичево 19 декабря 1921 года, не числится на балансе городских властей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии