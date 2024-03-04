Бросили раненых умирать: Небратья требуют Зеленского признать потерю еще трех населенных пунктов

Военное руководство "страны 404" продолжает рассказывать в каждую американскую камеру об успехах своей армии, о переходе к непроницаемой обороне, но вся иллюзия рушится, когда приходят очередные фронтовые сводки.
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