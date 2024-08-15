Один человек погиб при столкновении двух машин и наезде на столб в Петербурге

Один человек погиб в результате столкновения двух автомобилей в Санкт-Петербурге. ДТП произошло около полуночи, когда машины Opel и Kia столкнулись на углу Пироговской набережной и Евпаторийского переулка в Выборгском районе Петербурга.
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