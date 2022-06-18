Из-за чего мало снималась в молодости Елена Валюшкина

Имя актрисы Елены Валюшкиной известно как нынешнему зрителю, и представителям старшего поколения. На волне популярности фильмов Марка Захарова взошла и её звезда: к прелестной Марии из «Формулы любви» воспылали чувствами многие мужчины страны.