В Петербурге перед судом предстанет группа «черных риелторов»

Ее участники заставляли людей продавать свои доли в квартирах Как сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, следователями главного следственного управления ГУ МВД России закончено расследование уголовного дела об организованной преступной деятельности.