В Петербурге перед судом предстанет группа «черных риелторов»

Ее участники заставляли людей продавать свои доли в квартирах Как сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, следователями главного следственного управления ГУ МВД России закончено расследование уголовного дела об организованной преступной деятельности.
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