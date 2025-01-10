Масалитин о защите ЦСКА: «Нет полного взаимопонимания, случаются ляпы. По игре сзади Дивеев не вернулся на уровень до травм»

В 18 матчах сезона Мир РПЛ армейцы пропустили 14 голов и занимают в таблице 6-е место. «Системообразующий футболист ЦСКА? Хорошо проявляет себя Дивеев, его голы очень помогли команде на начальном отрезке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии