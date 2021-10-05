Мировое обозрение

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Президент США Байден обсудил с главой ЕК Ляйен евроинтеграцию стран Западных Балкан

Президент США Байден обсудил с главой ЕК Ляйен евроинтеграцию стран Западных Балкан

ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о необходимости гармонизации международной налоговой системы и высказался в поддержку интеграции в ЕС стран Западных Балкан, сообщил Белый дом.

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