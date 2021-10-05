Президент США Байден обсудил с главой ЕК Ляйен евроинтеграцию стран Западных Балкан

ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о необходимости гармонизации международной налоговой системы и высказался в поддержку интеграции в ЕС стран Западных Балкан, сообщил Белый дом.
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Мураев: Россия, Белоруссия, Польша, Венгрия и Румыния могут разделить Украину между собой
Свежие комментарии