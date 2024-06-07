«Нагрузки слишком велики»: Рассел — о проблемах для пилотов

LAT ImagesБританский гонщик заводской команды Mercedes-AMG в Формуле 1 Джордж Рассел объяснил, что езда по неровным трассам бросает пилотам очень большой вызов, поскольку каждая неровность оборачивается проблемой для спортсмена.
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