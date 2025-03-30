Володин ужесточил правила для депутатов: ежемесячные встречи с избирателями станут обязательными

Новые требования к народным избранникам «Депутат без связи с народом – это нонсенс. Их обязанность знать проблемы граждан из первых уст» Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с законодательной инициативой, кардинально меняющей подход к работе парламентариев с населением.