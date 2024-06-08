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Экхольм о 2-м финале Кубка Стэнли: «Надо попытаться выжать все возможное – никогда не знаешь, будет ли он последним для тебя. Я не молодею»

«Эдмонтон» встретится с «Флоридой» в финальной серии турнира. Первая игра состоится 9 июня и начнется в 03:00 по московскому времени.

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