В крупнейшей польской политической партии произошёл раскол

Раскол произошел в крупнейшей политической партии Польши «Право и справедливость» (PiS). Конфликт внутри «Права и справедливости» разгорелся после того, как руководство PiS в лице председателя Ярослава Качиньского приняло решение запретить своим членам состоять в других организациях, ведущих политическую деятельность.