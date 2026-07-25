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Русская весна

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В крупнейшей польской политической партии произошёл раскол

В крупнейшей польской политической партии произошёл раскол

Раскол произошел в крупнейшей политической партии Польши «Право и справедливость» (PiS). Конфликт внутри «Права и справедливости» разгорелся после того, как руководство PiS в лице председателя Ярослава Качиньского приняло решение запретить своим членам состоять в других организациях, ведущих политическую деятельность.

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