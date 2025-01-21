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ВТБ размещает однодневные облигации на 100 млрд рублей с доходностью 20,52% годовых

ВТБ размещает однодневные облигации на 100 млрд рублей с доходностью 20,52% годовых

Банк ВТБ размещает сегодня однодневные облигации серии КС-4-878 на сумму 100 млрд. рублей по цене 99,9438% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 20,52% годовых, говорится в сообщении банка.

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