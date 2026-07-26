Подозреваемый в наезде на толпу в Берлине застрелен при задержании

Подозреваемый в наезде на автомобиле на людей в Берлине, в результате которого погиб один человек и десятки пострадали, застрелен во время проведения спецоперации, сообщила полиция столицы Германии в соцсети Х*.
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