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Аргументы и Факты

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Подозреваемый в наезде на толпу в Берлине застрелен при задержании

Подозреваемый в наезде на толпу в Берлине застрелен при задержании

Подозреваемый в наезде на автомобиле на людей в Берлине, в результате которого погиб один человек и десятки пострадали, застрелен во время проведения спецоперации, сообщила полиция столицы Германии в соцсети Х*.

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