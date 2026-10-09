Остановку на улице Гагарина временно перенесут из-за ремонта тротуара

Остановку «Улица Гагарина» временно перенесут ближе к дому № 3 из-за ремонта тротуаров. С 10 по 20 октября остановка «Улица Гагарина» возле дома № 5 временно переедет ближе к дому № 3.
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