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За рулем

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От плохих дорог не только вред, но и польза — согласны?

От плохих дорог не только вред, но и польза — согласны?

Весна – время плохих дорог. С мая до ноября – период активного ремонта. После него обычно и рапортуют: к концу 2024‑го доля региональных дорог в нормативном состоянии достигла 54%, федеральных – в районе 65–70%, а в крупнейших городских агломерациях аж 85%.

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