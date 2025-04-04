От плохих дорог не только вред, но и польза — согласны?

Весна – время плохих дорог. С мая до ноября – период активного ремонта. После него обычно и рапортуют: к концу 2024‑го доля региональных дорог в нормативном состоянии достигла 54%, федеральных – в районе 65–70%, а в крупнейших городских агломерациях аж 85%.