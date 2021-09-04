СМИ: в России предложили повысить прожиточный минимум

СМИ: в России предложили повысить прожиточный минимум

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев считает необходимым увеличить размер прожиточного минимума в России до 25 тысяч рублей, сообщает Ura.

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