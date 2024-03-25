Разработан метод ретроспективного согласования данных о связи между питанием и когнитивным здоровьем

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Nutrition, исследователи разработали метод ретроспективного согласования данных о связи между рационом питания и когнитивным здоровьем, полученных в ходе отдельных исследований, которые сильно различаются по методологиям и результатам.
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