Разработан метод ретроспективного согласования данных о связи между питанием и когнитивным здоровьем

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Nutrition, исследователи разработали метод ретроспективного согласования данных о связи между рационом питания и когнитивным здоровьем, полученных в ходе отдельных исследований, которые сильно различаются по методологиям и результатам.