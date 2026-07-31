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CAS об иске ФХР к ИИХФ: «Разбирательство по делу от 17 июня 2026-го продолжается, слушание еще не назначено. Апелляции на решение Совета ИИХФ от 30 июля на текущий момент нет»

Спортивный арбитражный суд (CAS) прокомментировал ход дела между Федерацией хоккея России (ФХР) и Международной федерацией хоккея на льду (ИИХФ).

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