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Обвиняемый в атаке на российский самолёт А-50 под Минском опроверг, что он актёр

Обвиняемый в атаке на российский самолёт А-50 под Минском опроверг, что он актёр

Украинский гражданин Николай Швец, которого обвиняют в Белоруссии в атаке на российский военный самолёт А-50 под Минском, опроверг информацию о том, что он является актёром и, что за диверсией якобы стоит белорусская оппозиция.

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