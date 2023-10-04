Обвиняемый в атаке на российский самолёт А-50 под Минском опроверг, что он актёр

Украинский гражданин Николай Швец, которого обвиняют в Белоруссии в атаке на российский военный самолёт А-50 под Минском, опроверг информацию о том, что он является актёром и, что за диверсией якобы стоит белорусская оппозиция.
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