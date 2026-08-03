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Аргументы недели

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Ребёнка заразили ВИЧ и гепатитом С в Ростовской области — в больнице повторно использовали заглушки для катетеров

Ребёнка заразили ВИЧ и гепатитом С в Ростовской области — в больнице повторно использовали заглушки для катетеров

ВИЧ-инфекция третьей стадии и хронический гепатит С диагностированы у 11-летней местной жительницы. По словам матери девочки, заражение произошло в июле 2024 года в инфекционном отделении ЦГБ города Азов.

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