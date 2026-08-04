Путин подписал закон о запрете получения гражданства, РВП и ВНЖ иностранцами с судимостью

Основные положения закона Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью получать гражданство РФ, разрешение на временное проживание (РВП) и вид на жительство (ВНЖ).
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