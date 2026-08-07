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FiNE NEWS

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Эндокринолог назвал 5 верных признаков спелого арбуза

Врач-эндокринолог медицинского центра «Юниклиник» Юрий Соломадин в интервью «Чемпионату» поделился советами, как правильно выбрать спелый арбуз и обезопасить себя от пищевого отравления и интоксикации нитратами.

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