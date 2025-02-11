В Екатеринбурге пьяный мужчина избил полицейского в дежурной части

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля, ФедералПресс. Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, сообщил о возбуждении уголовного дела против 40-летнего мужчины, который обвиняется в насилии в отношении представителя власти.