В Екатеринбурге пьяный мужчина избил полицейского в дежурной части

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля, ФедералПресс. Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, сообщил о возбуждении уголовного дела против 40-летнего мужчины, который обвиняется в насилии в отношении представителя власти.
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