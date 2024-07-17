В Kingdom Come: Deliverance 2 уделили особое внимание реалистичности NPC и их характерист...

В Kingdom Come: Deliverance 2 уделили особое внимание реалистичности NPC и их характеристикамЕщё в первой части ролевой игры Kingdom Come: Deliverance команда разработчиков из студии Warhorse позаботилась о том, чтобы фоновые персонажи выглядели максимально правдоподобно.