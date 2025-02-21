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Хоккеисты ´Динамо-Шинника´ прервали серию побед в МХЛ.

Хоккеисты ´Динамо-Шинника´ прервали серию побед в МХЛ.

Фото ХК ´Динамо-Шинник´17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты бобруйского ´Динамо-Шинника´ не сумели продлить победную серию в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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