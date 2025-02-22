Лучшие подарки для мужчин на 23 февраля – советы эксперта по этикету Евгения КомароваВыбор подарка для мужчин на 23 февраля стоит делать с учетом процессии – эксперт по этикету Надежда Коломацкая назвала лучшие варианты.