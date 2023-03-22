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Японский обозреватель предсказал президенту Украины Зеленскому судьбу «второго бен Ладена»

Японский обозреватель предсказал президенту Украины Зеленскому судьбу «второго бен Ладена»

В годы холодной войны США спонсировали афганских моджахедов, воевавших против Советской Армии, и связанных с ними ближневосточных террористов.

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