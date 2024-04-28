Сергей Лебедев (Лохматый) Я несколько раз упоминал о том, что во Львове у нас ТОЖЕ ЕСТЬ товарищи, обычные, русские, адекватные люди.
Они ТАМ есть! Русский из Львова
Комментарии
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лина любимцева
Приветствую Ло)(матого!! Помню, уважаю!!
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37 мин.
лл
лина любимцева
Это не украинство... это БАНДЭРОВЩИНА!! И это совершенно разные вещи...
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28 мин.
vagas Karlito
Я этого не понимаю! К примеру в 90 годах столкнулся с ребятами с Донецка! Они по паспорту были украинцами а по сути русскими! Но там же были и с западенщины! Тех даже донецкие называли бандеровцами!)) Где здесь в такой схеме место украинцам и кто это такие?))
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25 мин.
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