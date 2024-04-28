Они ТАМ есть! Русский из Львова

vagas Karlito

Я этого не понимаю! К примеру в 90 годах столкнулся с ребятами с Донецка! Они по паспорту были украинцами а по сути русскими! Но там же были и с западенщины! Тех даже донецкие называли бандеровцами!)) Где здесь в такой схеме место украинцам и кто это такие?))