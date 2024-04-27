Проведение экзаменов для мигрантов коммерческими организациями прекращено

РИА Новости/Кирилл Брага Все российские вузы, имеющие право проводить для мигрантов экзамены по русскому языку, истории России и знанию российского законодательства, расторгли договоры с коммерческими площадками, в результате чего проведение партнерами испытаний досрочно прекращено.
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