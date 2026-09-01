Рахмон заявил о позитивной динамике отношений Таджикистана и России

Отношения России и Таджикистана имеют позитивную динамику. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, пишет РИА Новости.