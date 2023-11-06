Народный фонд передал специальные эвакуационные тележки медикам на СВО

скриншот из видео В рамках сбора для военных медиков проекта "Все для Победы" члены Народного фронта направили врачам на марьинское и авдеевское направления специальной военной операции новые улучшенные эвакуационные тележки.
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