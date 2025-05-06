Красная, мощно: как страна отмечала юбилеи Великой Победы

За 80 лет, прошедших с момента Победы, страна обязательно широко отмечала юбилеи самого всенародного исторического праздника, даже несмотря на то, что в первые 20 лет после окончания Великой Отечественной войны парады почти не проводились.
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