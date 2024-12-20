Сиквел “28 лет спустя” с подзаголовком “Костяной храм” выйдет в январе 2026 год...

Сиквел “28 лет спустя” с подзаголовком “Костяной храм” выйдет в январе 2026 годаВторой фильм трилогии “28 лет спустя”, “Костяной храм”, выйдет в прокат 16 января 2026 года, всего через шесть месяцев после первой части трилогии “28 лет спустя”, которая запланирована на 20 июня.