Сиквел “28 лет спустя” с подзаголовком “Костяной храм” выйдет в январе 2026 год...

Сиквел “28 лет спустя” с подзаголовком “Костяной храм” выйдет в январе 2026 годаВторой фильм трилогии “28 лет спустя”, “Костяной храм”, выйдет в прокат 16 января 2026 года, всего через шесть месяцев после первой части трилогии “28 лет спустя”, которая запланирована на 20 июня.
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