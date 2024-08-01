Суд арестовал имущество фигурантов уголовного дела «Военторга»

Московский суд по ходатайству следствия наложил арест на имущество фигурантов уголовного дела «Военторга», подозреваемых в хищении денежных средств в особо крупном размере при выполнении госконтрактов Минобороны.
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