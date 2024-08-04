Создание нового федерального округа пока не обсуждают, заявил источник

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Идея о создании нового федерального округа в РФ на базе Крыма и новых регионов на данный момент не обсуждается, конфигурация также не разработана, заявил РИА Новости источник в новых регионах.
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