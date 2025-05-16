Клан любимых мастериц экс-губернатора ХМАО Комаровой проверяют силовики

В Ханты-Мансийске прокуратура нагрянула в «Центр ремесел» — скандальное подведомственное учреждение правительства ХМАО, в которое экс-директор Ольга Бубновене трудоустроила обеих дочерей и внука, а экс-губернатор Наталья Комарова и ее наиболее близкий заместитель Елена Шумакова.