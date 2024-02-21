ГИМНАСТИКА ДЛЯ ШЕИ — ЧЕТЫРЕ ШАГА К ГИБКОСТИ И КРАСОТЕ!

Гимнастика для шеи творит чудеса.Всего четыре упражнения, которые кажутся банальными на первый взгляд, при регулярном выполнении помогут подтянуть кожу шеи, нормализовать сон и даже избавиться от болей в шейном отделе позвоночника.
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