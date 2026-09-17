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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дуэйн Уэйд о Леброне в «Сиксерс»: «За этим переходом скрывается нечто большее, о чем мы пока не знаем»

Член Зала славы Дуэйн Уэйд одобрил решение экс-одноклубника Леброна Джеймса перебраться в «Филадельфию», предположив, что за этим переходом скрывается нечто такое, что еще предстоит выяснить.

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