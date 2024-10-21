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Топурия – о ставке Волкановски на Холлоуэя: «Он этого хочет, потому что проще провести реванш с парнем, которого ты трижды победил, чем с тем, кто нокаутировал тебя за семь минут»

«Я не думаю, будто Волкановски действительно верит, что Макс победит меня. Это то, чего он хочет. Потому что гораздо проще провести реванш с парнем, которого ты победил три раза, чем с тем, кто нокаутировал тебя за семь минут.

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