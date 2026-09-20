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Предательство в тылу: почему за выброшенную гуманитарку нельзя отделаться простым выговором

Предательство в тылу: почему за выброшенную гуманитарку нельзя отделаться простым выговором

История, произошедшая в Вологде, вызывает не просто возмущение, а глубокое чувство морального омерзения.

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Профиль пользователя Борис Сторублевцев
Борис Сторублевцевизменено

Да ! Побеждали !!! Но в каких условиях жил трудовой народ !!!В землянках или в лучшем случае в бараке , за зановеской!!!И сейчас нас эта власть грабит залезая в наши корманы в наглую ,с помощью повышения налогов и повышения оплаты коммуналки и ресурсов(хол-я вода,еплоресурсы),продуктов и товаров нар-го поребления!!!