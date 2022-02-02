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Разведсообщество США заявило, что причиной гаванского синдрома мог стать ультразвук

Разведсообщество США заявило, что причиной гаванского синдрома мог стать ультразвук

ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Разведсообщество США считает, что причиной "гаванского синдрома" у американских должностных лиц могло стать внешнее воздействие в виде импульсов электромагнитной энергии или ультразвука, говорится в рассекреченном экспертном материале.

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