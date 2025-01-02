Янина Павленко: Друзья! Сегодня День рождения отмечает замечательный человек Советский и российский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, продюсер, большой друг Ялты - Сергей Викторович Жигунов!

Друзья! Сегодня День рождения отмечает замечательный человек Советский и российский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, продюсер, большой друг Ялты - Сергей Викторович Жигунов! Знаю, что в его большом творческом сердце особое место занимает Крым и наш регион Здесь он проводит много времени, снимает фильмы, а в Гурзуфе вместе со своей.
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