Янина Павленко: Друзья! Сегодня День рождения отмечает замечательный человек Советский и российский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, продюсер, большой друг Ялты - Сергей Викторович Жигунов!

Друзья! Сегодня День рождения отмечает замечательный человек Советский и российский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, продюсер, большой друг Ялты - Сергей Викторович Жигунов! Знаю, что в его большом творческом сердце особое место занимает Крым и наш регион Здесь он проводит много времени, снимает фильмы, а в Гурзуфе вместе со своей.