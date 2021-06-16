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Захарова заявила, что у авторов стратегии ЕС в отношении РФ «проблемы со знанием истории и преобладанием фобий»

Захарова заявила, что у авторов стратегии ЕС в отношении РФ «проблемы со знанием истории и преобладанием фобий»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала стратегию Евросоюза в отношении России, подготовленную к саммиту объединения, который состоится 24-25 июня.

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