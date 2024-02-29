Климатологи объяснили, как астероид превратил Землю в «снежок», но не может сделать этого сейчас

В 1960-х годах ученые получили палеомагнитные данные, которые указывали, что архипелаг Шпицберген и остров Гренландия в неопротерозойскую эру (началась миллиард лет назад и завершилась 540 миллионов лет назад) изначально находились в тропиках.
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