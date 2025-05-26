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Царьград

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ВСУ пытались атаковать химзавод беспилотниками в Кинешме: есть повреждения

ВСУ пытались атаковать химзавод беспилотниками в Кинешме: есть повреждения

Обломки БПЛА упали в промзоне в Кинешме в Ивановской области.Украинские вооруженные силы предприняли попытку атаковать крупный химический завод в Ивановской области с помощью беспилотников.

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