Россиян предупредили о рассылках мошенников с предложением «заработка» на лайках

Мошенники стали рассылать в Telegram голосовые сообщения якобы от лица сотрудников крупных маркетплейсов с предложениями «заработать» на лайках, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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