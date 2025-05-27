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Россиян предупредили о рассылках мошенников с предложением «заработка» на лайках

Россиян предупредили о рассылках мошенников с предложением «заработка» на лайках

Мошенники стали рассылать в Telegram голосовые сообщения якобы от лица сотрудников крупных маркетплейсов с предложениями «заработать» на лайках, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

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