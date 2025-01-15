«Армения накануне майдана?»: у Пашиняна нет никакого «плана Б» — эксперты

События, происходящие в Армении под руководством Никола Пашиняна, можно рассматривать как попытку, в первую очередь, Великобритании укрепить свое влияние в регионе на фоне «смуты» в США, связанной с прекращением полномочий Джо Байдена и скорой инаугурацией Дональда Трампа, будоражившего прессу резкими заявлениями в начале января.
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