Можно ли после всего доверять Федору Бондарчуку?

В новом сериале «Калимба» на Okko группа из восьми людей оказывается запертой в подвале под Питером. Они сталкиваются со своими злейшими врагами по прихоти загадочного психиатра, исполненного Федором Бондарчуком.
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